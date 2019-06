Turchia, attesa decisione su caso Kavala

ISTANBUL, 25 GIU - È attesa per oggi la decisione del tribunale di Silivri a Istanbul sulla richiesta di scarcerazione dell'imprenditore e filantropo Osman Kavala, detenuto da oltre 600 giorni con l'accusa di aver tentato di rovesciare il governo di Recep Tayyip Erdogan nel 2013 finanziando le proteste di Gezi Park. Da anni impegnato nel dialogo interculturale, il fondatore dell'ong Anadolu Kultur è stato accusato direttamente dal presidente turco, che ne ha sottolineato i legami con il "noto ebreo ungherese Soros". Alla sbarra ci sono 16 accademici, giornalisti, artisti e imprenditori - alcuni in contumacia - che rischiano l'ergastolo. Il processo è stato fortemente criticato da ong internazionali come Amnesty International e Human Rights Watch, secondo cui nelle 657 pagine dell'atto d'accusa della procura "non c'è uno straccio di prova". Sul caso è intervenuta in passato anche l'Ue, esprimendo preoccupazione per la prolungata detenzione preventiva di Kavala.