Netanyahu, Trilaterale per stabilità

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 GIU - Il summit rappresenta "una reale opportunità per aiutare a far avanzare la stabilità nella nostra regione e in particolare in Siria". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu questa mattina nella Trilaterale a Gerusalemme tra Israele, Usa e Russia focalizzata sui temi dell'Iran e della Siria. All'incontro partecipano sia il Consigliere alla sicurezza Usa John Bolton sia quello russo Nikolai Patrushev e l'israeliano Meir Ben Shabbat. "Ci piacerebbe vedere una pacifica, stabile e sicura Siria" ha aggiunto Netanyahu ribadendo che "tutte le forze straniere arrivate in Siria dopo il 2011 devono uscire dal Paese".