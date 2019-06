Cambogia, 24 morti in crollo palazzina

SIHANOUKVILLE (CAMBOGIA), 24 GIU - E' salito a 24 morti e altrettanti feriti il bilancio delle vittime del crollo sabato di un edificio in costruzione in Cambogia, mentre proseguono le ricerche dei soccorritori tra le macerie. Il palazzo di sette piani è crollato sulle decine di lavoratori edili che dormivano come ogni notte al secondo piano. Il condominio era in costruzione nella fiorente località balneare di Sihanoukville, che ha diversi progetti finanziati dalla Cina. Quattro cittadini cinesi coinvolti nella costruzione sono stati arrestati e il crollo è sotto indagine.