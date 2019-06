Spagna soccorre 290 migranti in mare

MADRID, 23 GIU - Il servizio di soccorso marittimo in Spagna ha reso noto di aver soccorso 290 migranti durante il fine settimana mentre attraversavano il Mediterraneo su piccole imbarcazioni. In particolare, gli interventi di salvataggio sono stati quattro sabato e quattro domenica. Tutti si sono svolti nello Stretto di Gibilterra o nelle acque più a est. Secondo il ministero dell'Interno spagnolo, 8.834 persone sono arrivate via mare dall'inizio dell'anno, meno dei circa 10.000 registrati nello stesso periodo dell'anno scorso, quando la Spagna è diventata il principale punto di ingresso in Europa per l'immigrazione non autorizzata.