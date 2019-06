India: fallisce il bando della plastica

NEW DELHI, 22 GIU - A dodici mesi dal lancio, l'amministrazione della città indiana di Pune si dichiara sconfitta, almeno per ora, nella sua battaglia contro la plastica: lo scrive il quotidiano Hindustan Times. Il governo della città, la seconda più grande del Maharashtra dopo Mumbai, aveva messo al bando il materiale inquinante il 23 giugno del 2018: ma da allora, ammettono i responsabili del municipio, la presenza della plastica tra l'immondizia è scesa solo del 20%. Secondo Dnyaneshwar Molak, che dirige il Dipartimento della raccolta dei rifiuti solidi della città, i sacchetti della spesa, che dovevano essere sostituiti da quelli di carta o di stoffa, sono di nuovo presenti nella maggior parte dei mercati, dopo la sparizione iniziale per qualche settimana. Le confezioni dei cibi di strada, i bicchieri e i piatti che li accompagnano sono ancora prevalentemente in plastica. E tra i rifiuti dei privati, la plastica impera. Pune, che ha circa 4 milioni di abitanti, produce ogni giorno circa 1600 tonnellate di spazzatura.