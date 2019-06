Khan, Trump è un bambino alto 1 e 90

ROMA, 22 GIU - Nuovo capitolo nella guerra di parole tra il sindaco di Londra Sadiq Khan e il presidente Usa Donald Trump, che il primo cittadino ha descritto come "un bambino alto un metro e 90 che sta alla Casa Bianca". Il sindaco - scrive l'Evening Standard - ha fatto la battuta davanti ad una platea di insegnanti. Khan ha scherzato con l'audience, dicendo aver spento il telefono, ma chiedendo: "Se qualcuno di voi lo lascia acceso, se qualcuno inizia a twittare su di me - tipo, un bambino alto 1 e 90 che sta alla Casa Bianca - mi avvertite?". Lo scontro tra i due a base di critiche e insulti va avanti da mesi: quando Trump è atterrato a Londra, per la sua recente visita in Gb, ha subito definito Khan "un assoluto perdente", prendendolo in giro per la sua altezza e sbagliando la grafia del cognome. Khan lo aveva attaccato in precedenza affermando che Trump rappresentava l'opposto dei valori di apertura e tolleranza della città di Londra e definendolo il "ragazzo immagine" per i razzisti.