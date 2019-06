Stop voli compagnie Georgia verso Russia

MOSCA, 22 GIU - I voli delle compagnie aeree georgiane verso la Russia saranno sospesi dall'8 luglio: lo ha detto il ministero dei Trasporti russo. "Il motivo della sospensione dei voli è la necessità di garantire un livello di sicurezza aerea sufficiente", ha dichiarato il ministero. Mosca ha inoltra ricordato la questione dei "debiti arretrati per le attività di navigazione aerea verso la compagnia statale russa ATM", riporta la Tass. Ieri il presidente Vladimir Putin aveva ordinato per decreto il divieto temporaneo alle compagnie aeree russe di effettuare voli dalla Federazione Russa verso la Georgia in seguito ai disordini scoppiati al Parlamento di Tblisi.