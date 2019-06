Gb:Boris Johnson litiga con fidanzata

LONDRA, 21 GIU - Primo intoppo nella corsa di Boris Johnson verso Downing Street, protagonista stasera d'una litigata in casa con la giovane fidanzata, Carrie Symonds, con cui vive da dopo la separazione dalla seconda moglie, fra urla e sfuriate che hanno indotto alcuni vicini a chiamare la polizia. La vicenda è stata confermata da Scotland Yard, secondo cui non vi sono state violenze né denunce e non c'è stato motivo d'intervenire o aprire alcun fascicolo. Il Guardian ha peraltro riferito d'aver udito una registrazione di un vicino in cui la voce d'una donna accusa "Boris" di aver versato del vino su un divano, di "non aver cura degli oggetti, né del denaro" altrui e intima: "Stammi lontano, lascia il mio appartamento".