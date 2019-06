Gb: 14 anni al 'Fausto Coppi' dei ladri

LONDRA, 21 GIU - Era stato ribattezzato "il predatore di Wimbledon" e 'incoronato' dalla stessa polizia britannica come "il migliore fra i migliori" nell'arte criminale della rapina e dei furti solitari in casa. Inafferrabile per anni nelle sue scorribande vellutate fra le residenze di ricchi e famosi nel lussuoso sobborgo londinese di Wimbledon. Alla fine però è caduto anche lui: Astrit Kapaj, 43 anni, albanese d'origine e residente con moglie e due figli alla periferia di Manchester, è stato condannato oggi a 14 anni di reclusione dai giudici della corte londinese di Kingston. L'uomo - a cui alcuni detective avevano dato il nome 'd'arte' di Coppi, in memoria della leggenda del ciclismo italiano, non si sa per la sua caratura di fuoriclasse dello scasso o perché qualche volta si spostasse in bicicletta - si è dichiarato colpevole di 26 colpi in 10 anni, incluse le intrusioni nelle dimore di Boris Becker e del calciatore francese Nicholas Anelka. Ma gli investigatori sospettano ne abbia in realtà commessi più di 250.