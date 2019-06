Downing Street, è sfida Johnson-Hunt

LONDRA, 20 GIU - Boris Johnson contro Jeremy Hunt: sarà questo il testa a testa per la successione a Theresa May come leader Tory e prossimo primo ministro britannico affidato al ballottaggio finale fra gli iscritti del partito di governo: lo ha stabilito il quinto e ultimo scrutinio preliminare fra i 313 deputati conservatori. Johnson ha ottenuto 160 voti, confermandosi primo, mentre Hunt si è issato a 77. Eliminato invece Michael Gove, fermatosi a 75.