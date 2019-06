Xi a Kim, riavviare dialogo con gli Usa

PECHINO, 20 GIU - La comunità internazionale si aspetta che Usa e Corea del Nord facciano ripartire un "dialogo produttivo". Nell'incontro avuto a Pyongyang con il leader Kim Jong-un, il presidente cinese Xi Jinping ha assicurato, in base al resoconto della tv statale Cctv, un ruolo attivo sia nel processo di denuclearizzazione della penisola coreana sia in quello di rassicurazione "verso i timori" del Nord. Kim ha detto che sarà "paziente" lamentando che "nessuna risposta attiva è stata data agli sforzi di Pyongyang per allentare le tensioni".