Tenta incursione a Casa Bianca,arrestato

NEW YORK, 19 GIU - L'area vicino alla Casa Bianca è in lockdown dopo che il Secret Service ha arrestato una persona che cercava di scavalcare la recinzione. Lo riportano i media americani. L'incidente è avvenuto sul marciapiede di Pennsylvania Avenue, dove si trova l'ingresso principale della Casa Bianca. L'uomo, si legge in un tweet del Secret Service, avrebbe anche lasciato cadere uno zainetto che ora viene esaminato dagli uomini dell'agenzia federale che si occupano della protezione del presidente degli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump, comunque, non c'era; oggi è in Florida.