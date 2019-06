Trump rottama limiti emissioni carbone

WASHINGTON, 19 GIU - L'amministrazione Trump rottama i limiti per le emissioni delle centrali elettriche a carbone varati nell'era Obama. Ad annunciarlo l'Epa, l'agenzia federale per la protezione dell'ambiente, secondo cui devono essere i singoli Stati Usa a fissare le proprie regole e i propri standard. Il paradosso - sottolineano molti media - è che la stessa Epa in uno studio ha stimato in circa 1.400 entro il 2030 le morti premature che potrebbero avvenire in seguito all'entrata in vigore di questa norma. Morti causate dalle conseguenze delle emissioni inquinanti.