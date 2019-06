Erdogan: Morsi è stato ucciso

ANKARA, 19 GIU - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato oggi che l'ex presidente egiziano Mohammed Morsi, morto lunedì dopo essere stato colto da un malore in un'aula di tribunale al Cairo, è stato ucciso. "Morsi è stato ucciso, non è morto per cause naturali", ha affermato Erdogan in un discorso alla televisione.