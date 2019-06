Corteo William e Kate investe anziana

LONDRA, 19 GIU - Un'anziana donna britannica è in gravi condizioni dopo essere stata investita ieri da un motocicletta della polizia della scorta dei duchi di Cambridge, William e Kate, sul tragitto fra Londra e Windsor. Lo riferisce oggi la Bbc, precisando che la vittima, 83 anni, si chiama Irene ed è ricoverata in ospedale in condizioni gravi, ma stabili. Sull'incidente che ha coinvolto il corteo dei principi è stata aperta un'indagine. Kensington Palace - residenza ufficiale di William e Kate, reduci ieri con la regina e altri componenti della famiglia reale dalla tradizionale parata di vip e cappelli eccentrici delle corse ippiche di Ascot - ha diffuso una nota nella quale si afferma che i duchi di Cambridge sono "rattristati e profondamente preoccupati". "Le loro altezze reali - ha poi precisato un portavoce di corte - hanno inviato un messaggio con i migliori auguri a Irene e alla sua famiglia e intendono restare in contatto durante tutte le tappe del recupero verso la sua guarigione".