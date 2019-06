Macron svela il futuro caccia europeo

LE BOURGET (FRANCIA), 17 GIU - Svelato al Salone aeronautico di Le Bourget, alle porte di Parigi, la riproduzione in grandezza reale del futuro caccia da guerra franco-tedesco e dei relativi droni d'appoggio sviluppato da Francia, Germania e a cui ora si è aggiunta anche la Spagna. Alla cerimonia di firma e presentazione del 'Next generation fighter', in apertura dell'Air Show alle porte di Parigi - la rassegna aeronautica più importante al mondo a cui è atteso anche il premier Giuseppe Conte - hanno partecipato il presidente francese Emmanuel Macron, la ministra francese della Difesa, Florence Parly, nonché l'omologa tedesca, Ursula Van Der Leyen. Presente anche la ministra spagnola della Difesa, Margarita Robles, visto che Madrid si è recentemente aggiunta al programma chiamato a rafforzare la sovranità strategica Ue.