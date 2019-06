Netanyahu,fieri di onorare l'amico Trump

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 GIU - "Per noi oggi è una giornata storica. Fieri di fare questo insediamento per rendere onore al nostro grande amico Donald Trump". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu nella cerimonia - presente il governo - che ha intitolato al presidente Usa una località sul Golan che da oggi si chiamerà 'Alture di Trump' (in ebraico 'Ramat Trump'). Alla cerimonia ha partecipato anche l'ambasciatore Usa David Friedman ed ha formalizzato una decisione presa dopo il riconoscimento Usa della sovranità di Israele sulle Alture del Golan, conquistate alla Siria nel 1967.