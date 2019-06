Quattro anni fa Trump lanciava corsa

NEW YORK, 16 GIU - Quattro anni fa, il 15 giugno del 2015, Donald Trump annunciava la sua candidatura per la presidenza degli Stati Uniti. Un annuncio in pompa magna dalla Trump Tower, accompagnato dalla moglie Melania. E ora ci riprova: martedì 18 giugno da Orlando lancerà la campagna per la sua rielezione, per cercare di strappare altri quattro anni alla Casa Bianca. A dirigere la campagna 2020 è Brad Parscale, che sta lavorando a stretto contatto con il Republican National Committee. Trump ha raccolto più di 30 milioni di dollari nei primi tre mesi del 2019 per la sua campagna e nelle casse ci sono complessivamente 40,8 milioni.