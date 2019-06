Germania: sondaggi, l'Spd all'11%

BERLINO, 15 GIU - La Spd ha raggiunto il minimo storico nei sondaggi: secondo quello di RTL/n-tv i socialdemocratici sono crollati all'11%. È il risultato peggiore in assoluto nella loro storia, ed è pari alla metà dei voti presi alle ultime politiche. I Verdi ai confermano secondo la rilevazione al 27%, rimanendo, se si votasse oggi, la prima forza politica del paese. In calo in Cristiano democratici, che scendono al 24% mentre i populisti di destra dell'AfD sono stabili al 13%. I liberali si attestano al 9% e la sinistra della Linke all'8%. La maggioranza appare duramente provata da questo continuo calo di consensi. Alla fine della settimana c'era stato un vertice dei capigruppo parlamentari di maggioranza, dal quale era emersa la volontà di proseguire con l'esperienza della grande coalizione a sostegno della cancelliera Angela Merkel. Tuttavia, nelle prossime settimane non mancheranno momenti di confronto.