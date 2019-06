Sud Sudan: agenzie Onu, è allarme fame

ROMA, 15 GIU - Almeno sette milioni di persone soffrono la fame in Sud Sudan, un numero mai raggiunto prima: a lanciare l'allarme le tre agenzie Onu Fao, Unicef e World Food program, in una nota congiunta. "Nei prossimi mesi si prevede che il 61% della popolazione dovrà affrontare livelli estremi di insicurezza alimentare" - riferiscono le tre agenzie - ed "entro la fine di luglio circa 6,96 milioni di sud sudanesi dovranno affrontare livelli acuti, o addirittura peggiori, di mancanza di cibo". Saranno circa 21.000 le persone, si stima, esposte a una catastrofica mancanza di accesso al cibo, mentre circa 1,82 milioni di persone saranno nella Fase di emergenza e altri 5,12 milioni di persone nella Fase 3 della scala delle carestie. Tra le cause del peggioramento della situazione, le piogge scarse e giunte in ritardo, e il prezzo elevato del cibo che ne limita l'accesso a una grande parte di popolazione, che si aggiungono alla scarsità delle scorte del misero raccolto del 2018.