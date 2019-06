Flop partito anti-Brexit, Umunna lascia

LONDRA, 14 GIU - E' già a pezzi il progetto di Change Uk, partito britannico anti-Brexit nato un paio di mesi fa dalla confluenza in un unico gruppo parlamentare di una dozzina di transfughi centristi di Labour e Tory. Punita al voto Europeo di maggio - a dispetto dell'attenzione mediatica e dei sostegni in settori dell'establishment - la nuova formazione si è letteralmente spaccata in due ed è stata abbandonata da metà dei suoi deputati: incluso Chuka Umunna, l'ex laburista indicato come primo leader. Non solo. Umunna ha oggi annunciato formalmente dalle colonne del Times il passaggio armi e bagagli ai Liberaldemocratici, partito tradizionale, da sempre filo-Ue, preferito a maggio dagli elettori favorevoli a un secondo referendum sulla Brexit come punto di riferimento più credibile (assieme ai Verdi) del fronte che vuole rimettere in discussione l'uscita dall'Ue.