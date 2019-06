Trump, direi a Fbi di un aiuto straniero

WASHINGTON, 14 GIU - Apparente marcia indietro di Donald Trump sulla sua disponibilità a ricevere da una potenza straniera informazioni compromettente sul suo futuro rivale dem nella corsa alla Casa Bianca: "Naturalmente lo direi all'Fbi o all'attorney general" se violassero la legge, ha detto il presidente in una intervista alla Fox. "Ma se non ascolto come posso saperlo?", ha aggiunto.