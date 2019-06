Junqueras non giurerà da eurodeputato

ROMA, 14 GIU - La giustizia spagnola non permette a uno degli indipendentisti catalani in carcere, Oriol Junqueras, di assumere le proprie funzioni di eurodeputato. Lo riferisce El Pais. Il tribunale ha rifiutato di concedere a Junqueras un permesso straordinario per partecipare lunedì 17 al Consiglio centrale elettorale al fine di giurare per la carica di europarlamentare. Secondo la corte, lo spostamento di Junqueras a Bruxelles avrebbe posto in un "pericolo irreversibile" il processo a suo carico.