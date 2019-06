Dopo razzo Israele colpisce Hamas a Gaza

TEL AVIV, 14 GIU - In risposta al lancio del razzo da Gaza che ieri sera è caduto su una scuola religiosa ebraica a Sderot, l'aviazione israeliana ha colpito la notte scorsa Hamas nella Striscia. "Sono state centrate infrastrutture del terrore in basi militari e una postazione navale di Hamas", ha fatto sapere il portavoce dell'esercito, aggiungendo che si "continuerà ad operare contro ogni tentativo di danneggiare civili israeliani". Il portavoce ha aggiunto che Israele ritiene Hamas responsabile per tutto ciò che proviene da Gaza.