Gaffe Trump, Carlo principe delle balene

WASHINGTON, 13 GIU - Nuova gaffe di Donald Trump su Twitter. Evocando i suoi recenti incontri a Londra, il presidente ha indicato Carlo come 'the Prince of Whales', ossia il principe delle balene. L'errore (la 'h' in più nel termine Wales) e' stato rapidamente corretto ma non dimenticato: il web si è lanciato in una gara di ironie e sarcasmi.