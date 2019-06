Primo voto sul dopo May, Boris in testa

LONDRA, 13 GIU - Boris Johnson nettamente in testa, quattro (tre) pretendenti eliminati su 10. E' il risultato della prima votazione in seno al gruppo parlamentare per la scelta del successore di Theresa May come leader Tory e prossimo primo ministro britannico. Johnson, ha annunciato la presidenza del Comitato 1922, ha ottenuto 114 voti, seguito da Jeremy Hunt (43), Michael Gove, Dominic Raab, Sajid Javid, Matt Hancock e Rory Stewart. Eliminati invece, con meno del 5% dei suffragi, Andrea Leadsom, Esther McVey e Mark Harper.