Putin silura 2 generali per caso Golunov

MOSCA, 13 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin ha silurato due generali di polizia per il caso del giornalista anticorruzione Ivan Golunov, arrestato per spaccio di droga e poi scagionato per "mancanza di prove". Lo riferisce la Tass. I generali rimossi sono Andrei Puchkov, comandante del distretto amministrativo occidentale di Mosca delle forze di polizia, e Iuri Deviatkin, comandante del Dipartimento antidroga della polizia di Mosca.