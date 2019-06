Iran: Khamenei,Trump non merita risposta

ISTANBUL, 13 GIU - "Non abbiamo dubbi sulla buona volontà e la serietà di Shinzo Abe, ma non considero Trump una persona che merita uno scambio di messaggi. Non ho alcuna risposta da dargli e non gli risponderò. La Repubblica islamica non si fida degli Stati Uniti". Lo ha detto la Guida suprema di Teheran, l'ayatollah Ali Khamenei, al termine del suo incontro di stamani con il premier giapponese Abe.