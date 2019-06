Cina, a Hong Kong si tratta di 'rivolte'

PECHINO, 13 GIU - Pechino ha descritto le proteste di massa di Hong Kong come "rivolte" e ha ribadito il suo sostegno alla risposta data dal governo dell'ex colonia britannica, intenzionato a proseguire sul fronte dell'approvazione della controversa legge sull'estradizione in Cina. "Quanto accaduto intorno all'area dell'Admiralty non è stata una manifestazione pacifica, ma una rivolta organizzata da un gruppo", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, nel corso della conferenza stampa del pomeriggio.