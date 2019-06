Usa:regole più semplici coltivazioni Ogm

WASHINGTON, 12 GIU - Il presidente americano Donald Trump ha firmato durante la visita elettorale in Iowa un decreto per semplificare le regole nel campo delle biotecnologie e delle coltivazioni Ogm. La Casa Bianca ha spiegato come il provvedimento intende contribuire all'eliminazione dei ritardi e alla riduzione dei costi che danneggiano l'industria agricola americana. L'obiettivo è fare pressione sui partner commerciali degli Usa - dalla Cina all'Europa - perchè eliminino le barriere all'industria biotech americana che produce pesticidi e coltivazioni geneticamente modificate per essere più resistenti alle malattie.