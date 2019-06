New York: fratello pilota, è un eroe

NEW YORK, 11 GIU - Il pilota dell'elicottero caduto a New York, Tim McCormack, aveva una grande esperienza, e secondo il fratello Michael ha "salvato innumerevoli vite" atterrando sul tetto del palazzo di Midtown Manhattan. "E' morto sapendo quel che stava facendo, era un eroe", ha detto. Anche Paul Dudley, manager dell'aeroporto di Linden, New Jersey, dove era di stanza McCormack, ha affermato che il pilota conosceva bene l'area e "potrebbe essere intenzionalmente andato verso quel tetto per evitare la gente in strada". "Non e' stato un atterraggio - ha aggiunto Dudley - E' stato uno schianto, sapeva che sarebbe stato terribile". Altre fonti sostengono che il pilota fosse disorientato dalle avverse condizioni meteorologiche. McCormack guidava l'elicottero da cinque anni per la societa' di investimenti immobiliari American Continental Properties, di proprieta' dell'ex ambasciatore di San Marino all'Onu Daniele Bodini.