L'Iran e i missili russi S-400

ISTANBUL, 10 GIU - L'Iran non ha chiesto alla Russia la vendita del sistema missilistico di difesa S-400. Lo ha detto il portavoce del suo ministero degli Esteri, Abbas Mousavi, smentendo alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. "Gli esperti iraniani hanno ideato un sistema che non ha niente di meno del sistema missilistico S-400", ha aggiunto il portavoce. Nei giorni scorsi le notizie di una richiesta da Teheran erano state smentite anche da Mosca. Gli S-400 sono da tempo al centro di un duro scontro tra Turchia e Stati Uniti, secondo cui il loro acquisto da parte di Ankara rappresenta una minaccia per i sistemi Nato e i suoi jet F-35.