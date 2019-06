Gb: Hunt e Gove contro Johnson

LONDRA, 10 GIU - Al Paese serve "un leader serio", anzi "un leader serio e sperimentato". Sono le parole d'ordine con cui Michael Gove e Jeremy Hunt, ministri dell'Ambiente e degli Esteri e veterani del governo britannico, hanno lanciato oggi la loro sfida al favorito Boris Johnson nella corsa alla successione a Theresa May come leader Tory e come premier: al via formale nel pomeriggio con l'approvazione della candidature. I due sono considerati sostenitori pragmatici della Brexit e i rivali più pericolosi per il più radicale ex ministro degli Esteri ed ex sindaco di Londra, che proprio ieri ha ribadito di essere pronto anche a una traumatica uscita no deal dall'Ue e persino a non rispettare gli impegni del governo May sul pagamento a Bruxelles di un conto di divorzio da 39 miliardi di sterline se non vi sarà "maggiore chiarezza" sulle relazioni future. Si discostano inoltre dalla promessa d'impronta liberista - anticipata da Johnson sul Telegraph - di tagli fiscali delle aliquote per i redditi superiori a 50.000 sterline.