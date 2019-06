Osce 'boccia' le elezioni in Kazakistan

MOSCA, 10 GIU - L'OSCE boccia le elezioni presidenziali appena concluse in Kazakistan. Secondo George Tsereteli, coordinatore della missione ODIHR dell'OSCE, sono state infatti registrate "violazioni delle libertà fondamentali e pressione sull'opinione pubblica" benché "le questioni procedurali non abbiano sollevato alcun problema nel giorno delle elezioni". Inoltre, ha notato Urszula Gacek, capo dell'Organizzazione per l'osservazione elettorale dell'OSCE in Kazakistan, vi sono state "irregolarità significative" nelle procedure di conteggio dei voti in tutto il paese, compresa l'identificazione delle firme. La metà degli osservatori della missione ha valutato "negativamente" le procedure di conteggio dei voti.