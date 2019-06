Hong Kong,avanti con legge estradizione

ROMA, 10 GIU - Il governo di Hong Kong ha annunciato che andrà avanti con l'approvazione della nuova legge che prevede l'estradizione forzata di sospetti criminali in Cina nonostante la protesta oceanica che ha portato in piazza un milione di persone. La leader dell'esecutivo Carrie Lam ha affermato in una conferenza stampa che la nuova normativa aiuterà a difendere la giustizia e a onorare gli obblighi internazionali di Hong Kong. E ha sottolineato che le clausole di salvaguardia inserite nel testo serviranno a tutelare i diritti umani. Il movimento di opposizione accusa la Cina di avere un sistema giudiziario scarsamente trasparente, condizionato dai vertici politici, e che quindi la nuova legge può essere usata per portare avanti persecuzioni politiche e religiose all'interno del territorio di Hong Kong minandone l'autonomia. La Cina, da parte sua, ha detto di sostenere la legge in via di approvazione a Hong Kong e di opporsi a "interferenze esterne".