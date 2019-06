Bhutan vuole depenalizzare omosessualità

NEW DELHI, 9 GIU - Il Bhutan, piccolo regno himalayano, si appresta a depenalizzare l'omosessualità, sull'onda dell'esempio dato in Asia dall'India. Dopo il voto schiacciante della Camera Bassa del Parlamento per abrogare le disposizioni secondo cui il "sesso innaturale" è illegale, si attende ora che lunedì prossimo il disegno di legge passi il vaglio della Camera Alta perché vi sia un assenso definitivo. "Prendere provvedimenti per porre fine alla criminalizzazione delle relazioni omosessuali è un passo gradito e progressista da parte del Bhutan", ha commentato Meenakshi Ganguly, direttore per l'Asia del sud di Human Rights Watch. Il ministro delle finanze Namgay Tshering aveva proposto di abrogare le disposizioni del codice penale sull'omosessualità, affermando che la legge - nonostante non fosse mai stata utilizzata - era diventata "una macchia" sulla reputazione del paese. Il ministro si è quindi detto ottimista sulla possibilità che la Camera Alta sosterrà la decisione della camera bassa quando voterà lunedì.