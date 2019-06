Libia: smentito incontro Trump-Haftar

ROMA, 8 GIU - Fonti statunitensi smentiscono le indiscrezioni su un possibile incontro tra il presidente Donald Trump e il maresciallo Khalifa Haftar. Lo riferisce il Libyan Express, la stessa testata che aveva diffuso la notizia nei giorni scorsi, rilanciando quanto affermato da media filo-Haftar secondo cui il maresciallo aveva ricevuto l'invito alla Casa Bianca il 15 giugno. Anzi, secondo il Guardian, l'amministrazione americana sta "raffreddando" i rapporti con Haftar, che ha lanciato lo scorso 4 aprile l'offensiva contro Tripoli. Funzionari americani hanno evidenziato che la telefonata tra Trump e Haftar dell'aprile scorso "è stato solo un favore al presidente egiziano Abdel Fattah al Sissi". Il quotidiano britannico rivela poi che il maresciallo ha incaricato una società di lobbying, la Linden Strategies - con un contratto annuale da 2 milioni di dollari - proprio per favorire l'incontro tra Trump e Haftar e più in generale conquistare consensi negli Usa per la propria offensiva.