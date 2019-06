Libia: Tripoli, attaccati i civili

TUNISI, 08 GIU - "Il Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico condanna il silenzio internazionale in relazione all'attacco, da parte delle forze che assaltano la capitale, di installazioni civili, divenuto ormai diretto, intenzionale e sistematico come l'ultimo bombardamento da parte dei caccia del generale Haftar di due ospedali a Al Sawani e Ain Zara, a sud di Tripoli, nei quali sono rimasti feriti medici, soccorritori e civili". E' quanto si legge sulla pagina twitter Gna media del governo di Tripoli, nella quale si precisa che "il bombardamento aereo ha toccato numerosi siti della città di Zawia, tra i quali un centro ippico e che l'aeroporto internazionale di Tripoli Mitiga è stato colpito due volte in 24 ore".