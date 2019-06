Putin, si tenta di isolare Huawei

MOSCA, 7 GIU - Ci sono dei tentativi di "spingere Huawei fuori dal mercato globale senza cerimonie" e "in alcuni circoli sono definiti come prima guerra tecnologica della imminente epoca digitale": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin condannando i provvedimenti dell'amministrazione Trump contro il colosso cinese. Putin è intervenuto alla assemblea plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, a cui il leader cinese Xi Jinping partecipa come ospite d'onore.