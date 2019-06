Libano: Israele consegna scimmia fuggita

ROMA, 7 GIU - E' stata riconsegnata alla sua proprietaria, una suora che vive nel sud del Libano, una scimmia che era fuggita, aveva attraversato il confine con Israele e aveva passato due settimane girovagando per i villaggi dell'Alta Galilea. L'animale è stato consegnato dalle autorità israeliane all'Unifil, la forza d'interposizione dell'Onu, che a sua volta l'ha restituita alla religiosa, in attesa lungo il confine. "L'Unifil - ha detto all'ANSA il portavoce, Andrea Tenenti - ha facilitato il passaggio, essendo il controllo della Blu Line, la linea di demarcazione tra i due Paesi, tra le sue principali attività". Nell'ambito di quest'opera di supervisione e di tramite tra i due Paesi ancora formalmente in guerra, ha sottolineato ancora il portavoce, l'Unifil si occupa di diversi tipi di casi, da quelli più gravi a quelli più banali. Avviene spesso, per esempio, che i militari della forza dell'Onu debbano occuparsi della restituzione a pastori libanesi di pecore che attraversano il confine.