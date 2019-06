Artisti contro sindaco Afd a Goerlitz

BERLINO, 07 GIU - Lettera aperta di artisti, attori ed esponenti del mondo del cinema agli abitanti di Goerlitz - la pittoresca cittadina tedesca spesso set di film tra cui Grand Budapest Hotel - perchè non votino ai ballottaggi per le comunali che si terranno domani il candidato sindaco dell'Afd. Se vincesse sarebbe il primi sindaco populista di destra. "Non lasciate vincere l'odio e l'inimicizia", dice la lettera che di fatto sostiene il candidato della Cdu Octavian Ursu contro Sebastian Wippel, esponente del partito populista di destra. La cosa, chiaramente, non è passata inosservata in casa Afd. "I cittadini di Goerlitz non hanno bisogno di consigli elettorali che arrivano da star internazionali del cinema", ha detto il deputato populista Tino Chrupalla condannando l'iniziativa.