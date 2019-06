New Ira rivendica tentato attentato

LONDRA, 7 GIU - Gli irriducibili della New Ira, frangia dissidente della vecchia guerriglia repubblicana nordirlandese, hanno rivendicato oggi con un messaggio alla stampa certificato da un codice riconosciuto il tentativo di attentato contro un poliziotto sventato a Belfast nello scorso weekend. Lo riporta la Bbc. Un ordigno era stato collocato sotto la vettura di un ufficiale della polizia investigativa dell'Irlanda del Nord nel parcheggio dello Shandon Park Golf Club, ma era stato individuato prima che potesse esplodere. I detective avevano fin da subito puntato il dito contro "i dissidenti repubblicani violenti" parlando di un'azione mirata a "uccidere". La New Ira aveva già riconosciuto ad aprile la responsabilità nell'uccisione della giovane giornalista Lyra McKee, colpita "per errore" mentre seguiva uno scontro fra militanti e polizia in un complesso residenziale di Derry (Londonderry secondo la dizione degli unionisti). Per quella vicenda la polizia ha arrestato giusto ieri un sospetto 46enne.