Stretta su camioncini gelato a New York

NEW YORK, 6 GIU - Stretta sui camioncini che vendono il gelato. Bill de Blasio, in sindaco di New York candidato alla Casa Bianca, lancia l'affondo e ordina il sequestro di 46 camioncini del gelato. L''Operation Meltdown' prende le mosse dalla violazioni del traffico ripetute dei venditori di gelato e il mancato pagamento per anni delle successiva multe. "Sappiamo tutti che i camioncini per i gelati attirano i bambini. E per proteggere questa categoria di pedoni, le nostre leggi sul traffico vanno attuate con forza'" affermano le autorità di New York, spiegando i sequestri. Per sfuggire al pagamento delle multe, gli operatori dei camioncini per il gelato hanno creato decine di società di comodo e registrato il loro mezzo ripetutamente al Dipartimento dei Trasporti usando diversi nomi. "Nessuno a New York è sopra la legge, soprattutto coloro che ignorano le leggi di sicurezza pubblica e creano situazioni pericolose per i pedoni" mette in evidenza De Blasio.