Putin, sovranisti non sono pro-Russia

MOSCA, 6 GIU - I politici di destra che stanno rafforzando la loro posizione nel Parlamento europeo non hanno alcun rapporto con Mosca. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nel corso dell'incontro con le agenzie internazionali tra cui l'ANSA.. "Non sono forze filo-russe ma sono pro-tedesche, pro-ungheresi o pro-italiane...se volete sono semplicemente forze che credono che le buone relazioni con la Russia soddisfino i loro interessi nazionali e quelli europei. Non abbiamo nulla a che fare con loro, proprio come non abbiamo nulla a che fare con la cosiddetta cospirazione con la campagna di Trump".