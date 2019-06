Clima:Gb,Hammond frena su emissioni zero

LONDRA, 6 GIU - L'obiettivo delle emissioni zero di gas nocivi fissato per il 2050 nel Regno Unito dal governo conservatore di Theresa May nell'ambito della strategia contro l'inquinamento e l'allarme sui cambiamenti climatici rischia di costare troppo alla casse dello Stato. Lo sostiene, stando al Financial Times, il cancelliere dello Scacchiere e titolare delle Finanze, Philip Hammond, colomba Tory sulla Brexit, ma custode severo dei conti pubblici e dell'austerità di bilancio. Secondo Hammond, il progetto comporterebbe nei prossimi decenni l'investimento di risorse pari a circa mille miliardi di sterline, da sottrarre nella sua visione a sanità, istruzione o altri ambiti della spesa sociale. E andrebbe quindi rallentato. L'Ft sottolinea tuttavia come la May - desinata a dimettersi da leader Tory domani, ma a rimanere premier fino a che non sarà eletto un successore entro fine luglio - voglia insistere sull'obiettivo 2050. E presentare in Parlamento una prevista legge ad hoc la settimana prossima.