Serbia: Vucic, prossime elezioni in 2020

(ANSAmed) - BELGRADO, 6 GIU - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che le nuove elezioni parlamentari, insieme a quelle amministrative, si terranno in Serbia regolarmente alla scadenza della legislatura nella primavera del prossimo anno, in marzo o aprile. In un'intervista alla tv privata Prva, il presidente non ha escluso la possibilità che insieme alle elezioni si possa tenere un referendum se - ha sottolineato - vi dovesse essere qualcosa da proporre ai cittadini. Allusione questa probabilmente a un eventuale accordo sul Kosovo. Ma, ha osservato, al momento le cose non stanno così.