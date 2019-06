Irlanda: Trump,1 mln dlr per 4 limousine

ROMA, 6 GIU - La Casa Bianca ha noleggiato quattro limousine da un'agenzia di pompe funebri irlandesi per la visita di due giorni del presidente americano Donald Trump nel Paese, spendendo quasi un milione di dollari: per l'esattezza 935.033 dollari (circa 831.817 euro al cambio attuale). Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Guardian, che cita il sito ufficiale USASpending.gov, la somma è stata pagata in quattro rate. Il dipartimento di Stato non ha risposto per il momento ad una richiesta di conferma da parte del giornale per la spesa, che a conti fatti ammonta a 233.758 dollari per auto. Neanche l'agenzia di pompe funebri, la JP Ward & Sons, ha fornito informazioni sulla transazione. Il Guardian ricorda che nel giugno del 2013 anche l'allora First Lady Michelle Obama e le figlie Sasha e Malia avevano noleggiato una limousine Mercedes Classe-E dalla JP Ward per tre giorni mentre il presidente Barack Obama era al summit del G8 in Irlanda del Nord: in quell'occasione la spesa a fu di 114.000 dollari.