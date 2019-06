Usa, medico accusato morte 25 pazienti

NEW YORK, 5 GIU - Un medico dell'Ohio e' stato accusato di omicidio per la morte di 25 pazienti causata da overdose di antidolorifici. Lo rivelano i media Usa. Un avvocato del dottore William Husel, 43enne impiegato dal 2015 al 2018 presso il Mount Carmel Health System, nell'area della città di Columbus, ha spiegato che il suo cliente non intendeva uccidere i pazienti. Il Mount Carmel Health System ha scoperto che il medico ha ordinato dosi di farmaci eccessive e potenzialmente letali di oppioidi a 29 pazienti nel corso degli anni, inclusi 5 le cui condizioni potevano ancora migliorare. Husel e' stato prima sospeso il 21 novembre e poi licenziato due settimane dopo, oltre ad essere privato della licenza medica, e ora rischia da 15 anni di carcere all'ergastolo.