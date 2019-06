Brexit: Trump, su Irlanda si risolverà

ROMA, 5 GIU - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è giunto in Irlanda accolto dal premier irlandese Leo Varadkar, e parlando con i reporter ha sottolineato come a suo avviso "tutto si risolverà" sul tema della frontiera irlandese che è fra i nodi al centro dei negoziati sulla Brexit. Trump è apparso inoltre paragonare la questione alla diatriba sul muro alla frontiera fra Usa e Messico. "Abbiamo una situazione alla frontiera negli Stati Uniti e voi ne avete una qui. Ma apprendo che si risolverà bene... " dopo la Brexit, ha detto il presidente degli Stati Uniti a Varadkar, perché - ha aggiunto - ci stanno lavorando delle "teste valide". In Irlanda il presidente Usa terrà un incontro con il premier Varadkar, prima di recarsi in uno dei campi da golf di sua proprietà. Trump sarà domani in Francia per le commemorazioni dello Sbarco in Normandia e un faccia a faccia con il presidente Emmanuel Macron.