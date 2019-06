Brasile, record di omicidi nel 2017

ROMA, 5 GIU - La sanguinosa disputa tra le bande criminali per il controllo del narcotraffico nel Nord e nel Nord-Est del Brasile ha portato il gigante sudamericano a battere un nuovo record di omicidi, come mostra lo studio Atlante della Violenza 2019, divulgato oggi e riportato dai media locali. In base ai dati, nel 2017 ci sono stati 65.602 decessi violenti, un aumento del 4,2% rispetto all'anno precedente. Il tasso di omicidi nel Paese dunque raggiunse 31,6 decessi ogni 100 mila abitanti. Il rapporto, elaborato dall'Istituto di ricerca economica applicata e dal Forum brasiliano di pubblica sicurezza, ha utilizzato i numeri ufficiali del ministero della Sanità. Il Rio Grande do Norte è risultato lo Stato più violento del Paese, con 62,8 omicidi ogni 100 mila abitanti. San Paolo, che ha presentato un tasso di 10,3 decessi, ha l'indice più basso. I dati mostrano anche che 15 Stati hanno avuto un aumento di omicidi rispetto al 2016.